El olor de los libros nuevos

Debo de ser muy rara. Lo sé. Pero lo cierto es que, desde pequeña, he sido feliz con la llegada de septiembre. Con la vuelta al colegio, la compra del material escolar, de los uniformes, batas, camisas, chaquetas y zapatos nuevos y lustrosos. Pero, sobre todo, con el olor de los libros de texto. Sí, sí, me encanta oler. Así que no me puedo ni imaginar lo que están pasando las personas que han perdido el olfato por la covid . Y que, aunque se supone que lo recuperarán en un tiempo, por ahora, no saben si el pescado está pasado o si sus hijos adolescentes necesitan ya visitar la ducha y darse desodorante. Pero no me desvío. Lo que siempre me ha embriagado de septiembre es ese olor, que solo se repite al año siguiente. Esa ‘fragancia’ que se aspira al pasar las páginas de los libros nuevos. De rozar esas hojas con problemas de matemáticas o mapas de Europa, que se aprenderán durante el curso. Un olor, que aún mejora, en mi opinión, al forrarlos con plástico transparente y cello. Ummmm... Qué placer. Lo dicho. Soy rara. Y, desde que me he convertido en madre, espero como agua de septiembre que mis hijos traigan los libros nuevos (o de préstamo) para sentarme a forrarlos. Y retroceder así en el tiempo. A esos años en los que la alumna era yo.