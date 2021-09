España perdió en agosto de nuevo la barrera de los 19,5 millones de cotizantes que alcanzó en julio. Con los datos que se ofrecieron ayer también puede hacerse una lectura positiva: el número de desempleados se redujo en casi 93.000 personas, la mayor caída del octavo mes del año desde que existen registros. En Navarra, la situación puede considerarse mejor que en el resto de España. En la Comunidad foral hay registradas en la búsqueda de empleo 34.053 personas, prácticamente las mismas que en febrero de 2020, cuando la pandemia todavía no había originado el desplome económico que llegaría en los meses posteriores. Y la afiliación a la Seguridad Social alcanza su cota máxima, con 294.089 cotizantes, 5.273 personas más que antes de la crisis de la covid. La pandemia de la que estamos saliendo no con pocos esfuerzos provocó un gran quebranto económico al paralizar la actividad y solo gracias a los ERTE -hay 272.000 personas aún acogidas a esta modalidad, 2.038 en Navarra- se consiguió que las empresas más afectadas se aletargaran, preservándose los puestos de trabajo con ayudas públicas hasta que pudieron retomar la actividad. La política económica de este año y del siguiente será claramente expansiva, tanto en España como en la UE y como en EE UU, y deberán ser inoculados al sistema económico los fondos Next Generation que persiguen la reconstrucción y la modernización de los países, sobre todo en las áreas de la digitalización, la descarbonización y la formación. El crecimiento y la consiguiente tendencia hacia la generación de empleo no cesarán en un futuro cercano siempre que se desarrollen las políticas adecuadas. Y en esta tarea, el Gobierno foral debe dedicar todos sus esfuerzos a conseguir que los Presupuestos de 2022, con la implementación de los fondos europeos que van a llegar a las comunidades, se apliquen con eficacia a las distintas áreas de desarrollo, a la modernización de las empresas y a la generación de trabajo y estabilidad laboral. Sólo así podremos dejar atrás esta crisis y ofrecer a los jóvenes nuevas oportunidades.