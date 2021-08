La pandemia ha puesto a prueba nuestras democracias. Y la respuesta dada por la UE ha evidenciado que Europa no solo no es el problema sino que es la solución. Pero una solución que encara múltiples retos y desafíos en los próximos años. Sobre todos ellos debaten estos días expertos y responsables políticos en los III Cursos Europeos de Verano que se celebran en Pamplona organizados por este periódico. La covid ha demostrado la importancia de afrontar los desafíos unidos, y la fuerza que ello implica para jugar un papel global en momentos de máxima necesidad. La compra conjunta de vacunas es un buen ejemplo y los fondos para la recuperación otro muy relevante. En un mundo volátil, Europa afronta ahora, este mismo agosto, otro reto: atender a los refugiados de Afganistán. Pero, más allá, la Unión Europea debe repensar su papel para los próximos años en un mundo que gira vertiginosamente. Donde la influencia política global de EEUU declina frente al ascenso de China. Una geopolítica que se mueve y que obliga a Europa a encontrar su propio papel para no quedar relegado a actor de segunda clase. Hacen falta respuestas comunes, ambición y liderazgo para dar un paso adelante y , en cambio, la UE muestra hoy costuras apunto de reventar con las diferencias entre el norte y el sur y entre este y oeste. ¿Conseguirá Europa llegar a esta nueva fase? En esa encrucijada estamos.