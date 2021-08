“Los próximos desembolsos del Plan de Recuperación están supeditados a que España afronte las reformas acordadas”

La Comisión Europea ha transferido al Tesoro español los primeros 9.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Esta cantidad equivale al 13% del total de las transferencias que nuestro país va a recibir hasta el año 2026 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation UE. El hito es importante porque, tras la crisis generada por la pandemia, el Plan permitirá al país proporcionar un nuevo impulso a la economía. Siempre y cuando España sea capaz de cumplir con los compromisos acordados y afrontar los serios deberes que tiene pendientes, y que estarán vigilados por los socios europeos. Una tarea compleja que no admite demora.Tras este primer desembolso, según lo previsto, la Comisión Europea realizará un nuevo reparto de 10.000 millones antes de que termine el año. Parte de esa cifra corresponde a la consecución de objetivos ya alcanzados hasta la aprobación del Plan de Recuperación. Los retos que preocupan son los relacionados con vistas a los próximos repartos. Los 12.000 millones de euros esperados para la primavera de 2022 sólo estarán accesibles si se han conseguido tachar de la lista los objetivos acordados para finales de este mismo año. Entre los más urgentes y complejos, la reforma del mercado laboral, a la que luego debería seguir la del sistema público de pensiones. Los expertos insisten en que las ayudas europeas constituyen una oportunidad para salir de la crisis y robustecer el sistema productivo si se acometen profundas reformas, y Sánchez no debería escudarse en las exigencias de Bruselas para imponerlas sin contar con los agentes sociales y resto de fuerzas políticas. En la Conferencia de Presidentes de julio, Sánchez manifestó el compromiso de conceder a las administraciones territoriales el 55% de los fondos europeos previstos para 2021. La derivación de 10.500 millones de fondos europeos hacia su gestión por parte de las autonomías contribuiría al equilibrio interterritorial. Pero siempre que no vaya en detrimento de la transformación del patrón de crecimiento que precisa el país, y tampoco dé lugar a una dispersión de inversiones que haga perder efectividad a la recuperación y a las reformas. Queda mucha tarea pendiente.