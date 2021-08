Incendios devastadores

Grandes incendios siembran la devastación en Estados Unidos, Rusia, Grecia, Turquía, Italia, Argelia... En California, el segundo incendio más grande de su historia, que se propaga desde mediados de julio, ha quemado cerca de 200.00 hectáreas; Grecia sufre 586 incendios en ocho días y ya son más de 60.000 las hectáreas calcinadas. En Siberia hay más de 150 focos activos, cientos de casas han quedado reducidas a cenizas. La lista de los desastres -ecológicos, económicos y humanos-podría ser mucho más larga. En España entra una intensa ola de calor que durará varios días y eleva la alerta ante el riesgo de incendios forestales. El Servicio de Bomberos de Navarra del Gobierno foral ha pedido extremar las precauciones. El Ejecutivo aconseja a la ciudadanía que procure no utilizar el fuego absolutamente para nada y que se extremen las medidas de prevención en todas aquellas labores que pudieran generar fuentes de ignición. Toda las prevenciones son necesarias para evitar posibles desastres. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU alerta de que el cambio climático, el recalentamiento medio de la tierra, está teniendo lugar a mayor velocidad que la prevista, por lo que será necesario intensificar los esfuerzos para llevar a cabo la descarbonización si no queremos que el desastre sea mayúsculo e irreversible ya que las irregularidades climáticas más devastadoras van asociadas a tal calentamiento. Y estos dramáticos incendios se registran pocas semanas después de que en Centroeuropa tuvieran lugar grandes inundaciones. Según los científicos del Panel, el Mediterráneo será una de las zonas más afectadas por la subida de la temperatura global, lo que supondrá un difícil reto para “la agricultura, los bosques, los sistemas hídricos, la salud y los ecosistemas”. Los negacionistas harán hincapié en la supuesta aleatoriedad de tales fenómenos, pero las previsiones de los científicos se van cumpliendo… Las malas noticias del IPCC deberían provocar una reacción alarmada de la comunidad internacional y una aceleración de la puesta en marcha del acuerdo París de 2015, ya que si se sobrepasa un determinado umbral, los efectos del calentamiento ya no serán reversibles.