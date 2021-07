"No puede premiarse a quienes manifiestan su deslealtad con el Estado autonómico"

La Conferencia de Presidentes de mañana en Salamanca va precedida de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del Consejo Interterritorial de Sanidad, ayer, que allanan el camino a un encuentro previsto como un intercambio de discursos entre el presidente del Gobierno y los de las autonomías. La decisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de acudir a la cita contribuye a realzar la institucionalidad del Estado autonómico. Las discrepancias que los presidentes territoriales puedan mantener respecto a la forma en que Pedro Sánchez se hace valer de la cogobernanza pueden convertirse en vindicación de la propia Conferencia de Presidentes. La presencia de Urkullu en Salamanca pone aun más en evidencia la ausencia deliberada del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. La relación bilateral entre cada gobierno autonómico y el Ejecutivo central no puede aceptarse como vínculo único ni prevalente en la complejidad del Estado constitucional, que exige un compromiso multilateral de fondo. Sobre todo, cuando ayer el independentismo gobernante en Cataluña quiso exhibir el doble juego de que el consejero de Economía, Jaume Giró, se conectara a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -y se mostrara después más que satisfecho del desarrollo de la reunión en cuanto a sus resultados para la financiación de la Generalitat-, mientras Pere Aragonés hace gala ante el secesionismo de rehusar su presencia en Salamanca. El mismo doble juego que lleva a ERC a apuntalar el mandato de Sánchez en el Congreso, mientras se hace valer de la naturaleza autonómica del Estado constitucional al tiempo que da por finiquitado el Estatuto. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se opuso a que la ausencia de Aragonès en la cita de mañana sea premiada con concesiones a la Generalitat. No puede premiarse ni hacer concesiones a quienes manifiestan y practican la deslealtad con el Estado autonómico. Y se equivocaría el presidente Sánchez si pretende llegar al final de la legislatura a costa de privilegiar a las comunidades nacionalistas, en perjuicio de las no nacionalistas.