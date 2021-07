"Los interinos, además de estabilidad necesitan seguridad"

El decreto ley con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resolver el problema de los interinos en las administraciones, hasta reducir la precariedad en el empleo público a menos del 8% de las plazas, ha ilusionado a los cientos de miles que se encuentran en esta posición, pero ha sido visto con aprensión por los sindicatos, ya que las reformas introducen elementos de inseguridad jurídica que, en algún caso, pueden incurrir en inconstitucionalidad. Una de las novedades introducidas, en apariencia atractiva, es la de que los interinos que lleven diez años o más en tal situación no deberán someterse a oposición, solo a concurso. Pero eludir la oposición no es fácil si se piensa que el artículo 103.3 de la Constitución dice textualmente que “la ley regulará […] el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. Además, solo tendrían derecho a esta ventaja quienes hubieran permanecido diez años en la misma plaza y esta no hubiese salido a concurso. Una de las concesiones que ha hecho el Gobierno para conseguir el beneplácito del Congreso ha sido que el decreto se tramite como ley ordinaria, con lo que podrá modificarse mediante enmiendas. Esta será la oportunidad de repensar una norma que persigue un objetivo necesario pero que ha sido improvisada sin suficiente reflexión. En la Comunidad foral, la primera tarea del Ejecutivo de Chivite será adaptar la norma a la singularidad navarra, dado que contamos con competencias exclusivas para regular el acceso a la función pública. Y tras salvar el autogobierno de Navarra, habrá que determinar qué puestos ocupados por interinos estarían afectados por la reforma, garantizar la máxima seguridad jurídica en el proceso y alcanzar el mayor consenso posible con los sindicatos de la Función Pública. De momento, existen discrepancias sindicales respecto a la reforma planteada, que según los primeros cálculos podría afectar a unos 5.000 interinos de la Administración foral (más de tres años ocupando plazas estructurales ininterrumpidamente).

