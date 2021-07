"Diálogo fingido entre PSOE y PP"

El nuevo ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inició ayer los contactos telefónicos con las formaciones parlamentarias con el propósito de dar comienzo a los encuentros presenciales en septiembre. Aunque el talante de los responsables políticos sea crucial para el diálogo, no parece que hoy concurran tantas voluntades como para allanar caminos de acuerdo distintos a los que Pedro Sánchez viene prodigando desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, y su investidura tras las generales de noviembre de 2019. La renuencia del PP de Pablo Casado a explorar las posibilidades de entendimiento, flanqueado por un Ciudadanos que hoy necesita mostrarse remiso, y por la negativa de Vox a sentarse siquiera a conversar, no permite alentar grandes expectativas para después del verano. A estas alturas nada sería más nocivo que fingir un diálogo que sus protagonistas no deseen convertir en compromiso institucional. Pero la realidad indica que Sánchez y Casado están instalados en la confrontación como mecanismo para obtener resultados más seguros. Si la renovación del CGPJ fuese la clave de bóveda para un nuevo tiempo, no habría problema alguno para acordar su composición siguiendo los requisitos legales. Pero no existe un propósito compartido de estabilidad institucional. El PP prefiere que las cosas sigan como están, y el PSOE encuentra en la interinidad de las instancias dependientes de las Cortes argumentos añadidos contra la cerrazón conservadora. Tras superar el ecuador de la legislatura, y a medida que se acerca una larga precampaña para 2023, cada partido político trata de activar a los propios evitando acercamientos que precisen explicarse. Sánchez ha resuelto activar al PSOE, independientemente de que lo consiga. Casado no está en condiciones de relajar la polarización partidaria si quiere aspirar a la alternancia al frente del PP. De modo que todos los esfuerzos de diálogo por parte del Gobierno se orientarán a completar lo más dignamente posible la legislatura repartiendo pequeños y hasta diminutos triunfos entre los aliados de la investidura de Sánchez.