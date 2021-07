Cordura institucional

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula los apartados del Real Decreto de estado de alarma que fijaron el confinamiento y la restricción de la movilidad frente a la pandemia, se ha convertido en el último asunto de confrontación partidaria. La resolución del TC ha desagradado al Ejecutivo de Sánchez, porque posiblemente ve en la sentencia una intencionalidad extrajurídica, al desmontar la aplicación inmediata del estado de alarma en nombre de un estado de excepción que nadie propuso en aquel momento. Pero el Ejecutivo debe saber encajar un revés que emana del Alto Tribunal, por injusto y fuera de tiempo que le parezca, y aunque considere -en palabras de la ministra Margarita Robles- que se pierde en “elucubraciones doctrinales”. Además, no es procedente institucionalmente que el Gobierno achaque la decisión a que el Constitucional sigue pendiente de renovarse, sobre todo cuando el PSOE no puede eludir su responsabilidad de alcanzar la mayoría cualificada que actualice la composición del TC. Dado que la sentencia no pone en entredicho la estrategia de salud pública a seguir durante lo que resta de pandemia, el Ejecutivo debe centrar sus esfuerzos en la contención de la quinta ola y en la vacunación, sin alentar la diatriba pública sobre la decisión del Constitucional. Y debe también extraer las conclusiones de una resolución de alcance para el futuro, afrontando los cambios legislativos que se ha resistido a explorar siquiera. Porque lo preocupante sería que el desacuerdo institucional acabara desconcertando aún más a los españoles, que bastante tienen con recomponer la normalidad de sus vidas en medio de la incertidumbre, mientras tratan de sortear los nuevos brotes. También resulta necesario que PP y Ciudadanos eviten tensar las diferencias con el Gobierno a cuenta de la sentencia. El hecho de que Sánchez haya realizado una gestión de la pandemia sin demasiadas concesiones al diálogo con la oposición, administrando la cogobernanza con las autonomías según sus conveniencias, no justifica que Casado y Arrimadas se encelen en la confrontación ante un problema que requiere de la unidad de todos.