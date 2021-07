"El futuro del coche eléctrico se juega ahora"

El Consejo de Ministros aprobó este martes el primer gran proyecto estratégico destinado al impulso y la transformación del sector de la automoción. Incluye una inyección pública de 4.295 millones de euros, que atraerá, según las estimaciones del Gobierno central, una inversión privada de 19.700 millones. Con este plan, el Ejecutivo prevé un impacto en la generación de empleo y en la dinamización del mercado del vehículo eléctrico, que no sería posible sin la inversión millonaria activada desde la Unión Europea. Nunca se había invertido tanto dinero en el sector de la automoción en tan poco tiempo. La aprobación de este plan de recuperación y transformación del vehículo eléctrico coincide con el anuncio de Volkswagen de que la familia de vehículos eléctricos pequeños de todo el consorcio se produzca en España a partir de 2025, pero “la decisión final dependerá de las condiciones generales y de las ayudas estatales”. Y paralelamente, la compañía alemana prevé la construcción de una fábrica de baterías en España que permitiría el suministro para la producción de vehículos eléctricos.

Varias comunidades autónomas reclaman esta fábrica para su territorio, pero, con una planta de, no ha desvelado el lugar donde se ubicará. En este escenario, Navarra no puede quedar al margen de esta cadena de valor que representa el coche eléctrico para el futuro de la comunidad. Es posiblemente el mayor desafío al que tiene que enfrentarse el Gobierno foral en estos momentos, y para ello, tal como le reclaman los sindicatos UGT y CC OO, no debería descartarse una mesa de trabajo con todos los agentes implicados -Gobierno central y foral, la dirección de VW y sindicatos- donde se pusieran los cimientos para el futuro de la automoción navarra: la adaptación de la planta de Landaben con la ayuda de fondos europeos; la producción de un modelo eléctrico; instalación de puntos de recarga; incentivos para la adquisición de coches eléctricos; y planes de formación profesional del sector. La transformación de la automoción está en marcha, y su andamiaje se está colocando ahora.