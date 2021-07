“La temporada turística, en el alero”

Las previsiones iniciales de que esta temporada turística española podía, al menos, permitir al sector comenzar a resarcirse de los daños de la pandemia, están teniendo que ser revisadas tras el aumento de la incidencia, el avance de la variante delta, mucho más contagiosa según señalan las autoridades sanitarias, y el daño reputacional causado al negocio turístico por los brotes juveniles en Baleares y Cataluña. Especial incidencia han tenido por su espectacularidad y repercusión mediática estos macrobrotes entre los jóvenes con un comportamiento poco responsable que, además de suponer un riesgo para ellos mismos y para el resto de los sectores de población aún sin vacunar, han generado un alza de la incidencia epidemiológica y la preocupación en todas las comunidades por controlar el ocio nocturno. “Quinta ola”, “propagación espectacular” o “aumento dramático” son las expresiones que se vienen afianzando en los últimos días en el contexto europeo por el repunte de positivos entre los españoles más jóvenes y aún no inmunizados. No en vano, según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 42% de las nuevas infecciones que se han producido en la UE en las últimas semanas tuvieron lugar en España. Todo ello ha motivado que haya algunos países de la Unión Europea que han pedido a sus ciudadanos que “eviten” viajar a España y Portugal o lo han situado como “zona de riesgo”. La medida, protestada por la ministra Reyes Maroto, no es de momento la peor de las posibles, ya que no es más que una recomendación. El Reino Unido, por su parte, parece haber desistido de un control riguroso y a partir del próximo 19 de julio los británicos procedentes de países en su lista ámbar, entre ellos España, no deberán hacer cuarentena si están vacunados. El sector del turismo representa el 12% del PIB nacional y su progresión es clave para que el país pueda superar la crisis. De ahí que habría que exigir un tratamiento ecuánime del problema y una mayor confianza en el ‘pasaporte covid’, que debería ser la herramienta principal para una apertura homogénea de todo el mercado turístico.