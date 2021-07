“La corporación de RTVE va de mal en peor”

La Corporación de RTVE va de mal a peor, a tenor de la última sentencia del TC de 24 de junio que declara nulo el nombramiento de su administradora provisional, Rosa María Mateo. No es motivo de alegría y bien que lo siento, porque la existencia de una radio y TV pública que garantice el pluralismo informativo, entretenga, (fuera de la TV-basura, que algunas cadenas practican siguiendo el modelo de Berlusconi) y eduque, es algo consustancial a un sistema democrático. El ejemplo de la BBC es el modelo en el que se miran todas las TV públicas, y en el polo contrario el sectarismo de la TV3 en Cataluña. TVE ha sido siempre una pieza codiciada, desde los tiempos de Felipe González con José Maria Calviño de director, después del cese de Fernando Castedo (1980-1981) y la breve etapa de Robles Piquer. Luego Aznar nombró a Pío Cabanillas (hijo) y a González Ferrari, que comparado con lo sucedido en etapas posteriores pasaron el umbral de aprobado y, más tarde, tras el nombramiento de Alberto Oliart (2009-2011) en tiempos de Zapatero pactado con Rajoy, vino el del abogado del Estado sorayista, González Echenique. Lo que ha sucedido más tarde con el nombramiento forzado de Rosa María Mateo como administradora provisional, como alter ego de Sánchez, hasta el nombramiento final del actual presidente José Manuel Pérez Tornero, tras el rocambolesco proceso de renovación del Consejo de RTVE en marzo de este año, permite asistir a una suerte de voladura de la TV pública, si analizamos sus índices de audiencia, por detrás de las privadas, y sobre todo su programación.

¿Qué ha pasado en TVE? Pues tras su remodelación con el Informe de la Comisión de expertos nombrada por Zapatero en 2005 (presidida por D. Emilio Lledó, intelectual de prestigio, pero que no sabía nada de TVE ni sobre medios públicos, pues por no saber al parecer ni tenía ni veía la TV), para reformar el Ente RTVE, no ha venido sino a manifestar otro de los fracasos de la política del presidente Zapatero, quien queriendo arreglar las cosas como la del nou Estatut Catalán (2006) o reformar la TVE, ha resultado un auténtico fracaso. La pérdida de la publicidad de TVE como medio de financiación y su sustitución por un canon que debían pagar las empresas de telecomunicaciones no ha sido suficiente para evitar su actual precariedad económica. Tampoco el ERE del ente público, donde salieron muchos de sus profesionales y donde se quedaron no siempre los mejores. El fallo declarativo del TC, tras la sustitución de la Sra. Mateo por el Sr. Pérez Tabernero, designado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 25 de marzo de 2021, ha llegado tarde y mal.

Tarde porque si algún valor didáctico podía tener la declaración de inconstitucionalidad de la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente, como expresión de la alteración de la voluntad de las Cámaras tras la aprobación de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, de profesionalizar el Consejo de RTVE mediante un concurso público, ha resultado baldío y vergonzoso. Y mal, porque la sentencia declarativa, esto es, sin efecto jurídico alguno (de fallo platónico habló su antiguo presidente Jiménez de Parga, con ocasión de este tipo de sentencias) no expresa otra cosa que la división y luchas intestinas en el seno del tribunal, lo que no deja en buen lugar aquella máxima de su primer presidente don Manuel García Pelayo, quien afirmaba que una de las funciones de la Justicia constitucional era la de pacificar los conflictos políticos con arreglo a una argumentación jurídica convincente y hacer pedagogía de los valores y sentimientos constitucionales. En esta sentencia, ni una cosa ni otra. ¡Tiempos revueltos para el buen desenvolvimiento de las instituciones en nuestro país!