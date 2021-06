Actualizada 18/06/2021 a las 06:00

El mismo día que Navarra anunciaba la licitación del diseño para el cobro de peajes a los camiones, en Guipúzcoa se publicaba la suspensión del peaje de la N-1 y del tramo de la A-15 que desemboca en Irún, obligada por los reveses judiciales. Los tribunales han anulado el canon de la provincia vecina por discriminar a los transportistas foráneos. El departamento de Cohesión Territorial navarro va a tener que hilar muy fino para que los peajes previstos en las cinco principales autovías no se los carguen los tribunales. Porque las quejas de las asociaciones de transportistas no han calado en el Gobierno foral, que pretende sacar 45 millones anuales a los camioneros -que los acabaremos pagando los ciudadanos de a pie-. Ya no llega con los impuestos que pagamos religiosamente a Hacienda, no siempre gastados con la eficiencia que se requeriría. La presidenta Chivite aseguró ayer que no habrá peajes para vehículos ligeros. También dijo que con Bildu, nunca jamás...

