"Estoy por hacerme con un vestido para defender la libertad"

Actualizada 02/06/2021 a las 06:00

Desde que tengo poder sobre qué me pongo (con la excepción del uniforme) no he llevado vestidos. Al contrario que amigas, madre o hermana no he lucido los vestidos mexicanos bordados con los que tan suelta se iba. Algunas los usaban durante el embarazo. Toma New Look, Christian Dior, puedo sacar la barriga. Ahora llevar esos vestidos está muy pero que muy mal. No esos, que supongo que también, sino un modelo de Zara que molesta a México. No por plagio, por apropiación cultural. Oye, peor que par