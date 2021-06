Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

Madrid, rompeolas de todos los que han perdido un tren. Esta mañana, me fui a la estación de Atocha a coger un tren a Valladolid y el tren salía de Chamartín. Otro día quise coger el tren a Pamplona en Chamartín y salía de Atocha. Cómo vamos a aprender nada de la pandemia si no aprendemos ni a coger un tren. Se habla mucho de aprender de la pandemia. Yo de la pandemia espero no aprender nada; significará que pasará y seguiré vivo, feliz y ajeno al infortunio o, al menos, a ese infortunio en c