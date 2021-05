Enredos de familia

Actualizada 17/05/2021 a las 06:00

Hace unas semanas que empecé a tejer. No tengo ni idea, la verdad, pero unas amigas muy pacientes me han enseñado a montar los puntos y deslizar las agujas con suavidad y a no aprisionarlas bajo los brazos con la misma tensión que si me las fueran a robar. Confieso que solo hago ‘el bobo’ (el punto del derecho, se entiende). Pero me relaja sobremanera el tintineo de una aguja sobre la otra y, al concentrarme en el movimiento de los dedos y los cabos, no pienso en nada más. Utilizo las lanas como