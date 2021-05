"Ayuso ganó en los barrios obreros y en los otros"

Actualizada 06/05/2021 a las 06:00

Lo viejo no es malo. Lo viejo e inútil, quizá sí. Sobre todo, lo viejo que perjudica. Irene Lozano animó durante la jornada a llenar de decencia las urnas y Pablo Iglesias, en su allá va la despedida (yo me llevo la guitarra, porque la guitarra es mía, o sea, su indemnización por vicepresidente), lamentó no haber podido formar un gobierno decente. Es viejo y ya ha salido mal lo de enarbolar la superioridad moral e intelectual frente a la vileza de los otros, aunque los ciudadanos vayan y prefier