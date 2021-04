El PSN no se ha movido

Actualizada 13/04/2021 a las 14:18

A los que tenemos memoria, en 1996 lo vivimos en primera línea política, seis meses después asumimos las tareas de gobierno en Navarra y tuvimos que revertir la situación por él creada, no se nos ha pasado por alto la fecha del 6 de abril, en la que se cumplieron 25 años del certero atentado -entonces le llamaron “sabotaje”- que ocho miembros del colectivo de “Solidarios con Itoiz” llevaron a cabo contra las obras de la presa de Itoiz en una operación que tenían planificada al milímetro en la que cortaron los cables de acero, de 800 metros de longitud y 65 milímetros de espesor, que servían para transportar el hormigón empleado para construir la presa (cada uno de esos blondines pesaba más de trece toneladas por lo que el latigazo tuvo que ser tremendo). La obra se paralizó y como en ese momento el binomio Itoiz-Canal de Navarra además estaba inmerso en una maraña judicial, como consecuencia de la firme y tenaz oposición que sobre él realizaba la Coordinadora de Itoiz, con la Sra. Beaumont (la que ahora está cobrando la cesantía de consejera) a la cabeza, en la opinión pública sobrevolaba la incógnita de si alguna vez se reanudaría la obra, y no eran pocos los que decían que Itoiz se iba a convertir en un segundo Lemóniz.

Entonces, gracias a la decisión y al arrojo de los gobiernos de España y de Navarra, presididos por Aznar y Sanz, que tomaron posesión poco después, que en todo momento contamos con el apoyo del PSN y del CDN, se consiguió que los demócratas ganásemos a los radicales porque, como dice el Sr. Esparza en su artículo del pasado día 7: «en un lado estábamos juntos quienes creíamos en el desarrollo e independencia de Navarra para escribir su futuro; es decir UPN, PP, CDN y el PSN, y en el otro bando estaban los que siguen queriendo a día de hoy una Navarra atrasada, insignificante, sumisa, es decir, todo el conglomerado ultra-izquierdista, nacionalista, independentista y abertzale». Sí, Javier Esparza tiene razón: «Los mejores años de Navarra fueron fruto de una estrecha cooperación política entre UPN [UPN/PP] y el PSN».



Hasta aquí estoy de acuerdo con el artículo del presidente de UPN. Con el resto, discrepo, porque su razonamiento se apoya en una premisa equivocada y, ya se sabe, si el punto de partida es falso, lo demás carece de sentido. Porque el Sr. Esparza dice que mientras que UPN [UPN/PP] no se ha movido, el PSN tiene un pacto y gobierna con todo ese «conglomerado» que «no cree ni en el progreso, ni en Navarra». Cuando la realidad es que, antes y después de Itoiz-Canal de Navarra, el PSN siempre ha pretendido formar ese «conglomerado», aunque solamente lo haya logrado en dos ocasiones: en 1995, en el gobierno presidido por el socialista Otano, y en 2019, en el gobierno presidido por la socialista Chivite. Pero, intentarlo, lo ha intentado siempre.

Hagamos un breve repaso:



En 1984 y 1987 el socialista Urralburu no necesitó de ese «conglomerado» y fue presidente del Gobierno por la lista más votada del entonces vigente artículo 29.3 de la LORAFNA. En 1991, cuando por la unión de UPN y PP el PSN dejo de ser la fuerza más votada, los socialistas maniobraron hasta el último minuto para impedir que Alli (UPN [UPN/PP]) ocupara la presidencia por ese mismo procedimiento automático; ahí están las negociaciones con HB, en los momentos más sangrientos de ETA, y el triste affaire de la ‘txartela’ que el socialista Úriz entregó al batasuno Zabaleta. En 1995, como ya he indicado, el socialista Otano formó un «conglomerado» y presidió el Gobierno. Al tener que dimitir Otano y con UPN [UPN/PP] de nuevo en el Palacio de Navarra, en la siguiente campaña electoral, la de 1999, el secretario general del PSN, Lizarbe, anunció que iban a formar un «conglomerado» para llegar al Palacio de Navarra y abrir las ventanas para que «en él entrara aire fresco». No lo logró porque para ello necesitaba el voto favorable del parlamentario foral que había asesinado al matrimonio Jiménez Becerril, y eso ya era demasiado. En 2003, entre UPN [UPN/PP] y CDN se logró la mayoría absoluta, por lo que los socialistas, aunque ganas no les faltaron, no tuvieron margen de maniobra. En 2007, el socialista Puras estuvo durante casi dos meses tratando de formar un «conglomerado» para desbancar a UPN, pero esa operación fue abortada por el PSOE de Madrid, en lo que se llamó el “agostazo”, pues temía que a Zapatero le pudiera costar la presidencia en las elecciones de 2008. En 2011 el PSN formó parte de un gobierno de coalición con UPN, presidido por Barcina, que a los once meses se rompió. En 2015 el PSN era irrelevante para la formación del «conglomerado» de Barkos, por lo que fue ignorado y excluido de él. Y, por último, en 2019, como les era imprescindible, el PSN entró en el «conglomerado» y, lógicamente, presidiéndolo.



Como se ve, para el PSN es consustancial formar «conglomerados» con los que llegar a “pisar alfombra” y presidir el gobierno. Por eso, cuando el Sr. Esparza dice que a UPN [UPN/PP] y PSN «Nos unieron grandes proyectos, como Itoiz y el Canal de Navarra, y nos podrán unir otros muchos» tiene razón, pero que no se equivoque, porque si parte de una premisa falsa llegará a una conclusión falaz en el silogismo. Para poder formar un gobierno de coalición de Navarra+ con PSN, se requerirán tres condiciones: 1ª.- que entre ambos se logre la mayoría absoluta (como ya sucedió en 2019), 2ª.- que el PSN presida el gobierno y 3ª.- que Pedro Sánchez no necesite de los votos de ese «conglomerado» para seguir en La Moncloa. ¡Casi nada!



José Ignacio Palacios Zuasti fue consejero de Obras Públicas de 1996 a 2004