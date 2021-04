Las vacunas son la solución

Actualizada 11/04/2021 a las 06:00

La pandemia prosigue, y todo ya apunta a que no nos libraremos de una cuarta oleada, más tenue que las anteriores pero con su carga mortífera inquietante, tenga la magnitud que tenga. Los cinco fallecimientos y un incremento notable en la ocupación de las camas UCI en las últimas horas en Navarra marca una tendencia preocupante. Pero esta trágica secuencia muestra también los primeros efectos significativos de las vacunas: las residencias de mayores, que fueron las más golpeadas por el virus en los primeros meses de la pandemia, ya no registran contagios, tras la vacunación masiva de sus inquilinos. Logrado este primer hito, la vacunación avanza cada vez a mayor ritmo, en línea descendente de edad, lo que reduce a su vez la letalidad en los hospitalizados. Y se hace evidente que, aunque haya que mantener a toda costa las medidas de seguridad y la lucha contra el contagio, el objetivo preferente es lograr la mayor velocidad de vacunación, de forma que se cumpla el objetivo declarado del Gobierno de que el 70% de los ciudadanos reciban la vacuna antes de que concluya el verano. Los científicos han conseguido el prodigio de tener en tiempo récord no una sola vacuna sino varias, cuatro de ellas ya en pleno funcionamiento este mismo mes. Esta precipitación puede haber provocado cierta inseguridad en los pacientes, agravada por las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, pero debe prevalecer el criterio de que es infinitamente mayor el beneficio de la vacunación que el riesgo mínimo de un efecto secundario grave. Si se explica con paciencia y tesón, no habrá rechazos. Por lo demás, el sistema sanitario europeo en general y el español en particular están respondiendo con eficacia. Estos días, se señalaba como modelo Alemania, que había vacunado a 250.000 personas en una jornada, pues bien, en España se vacunó este jueves a 453.682 personas. Y los medios centroeuropeos confirman que las previsiones de la Comisión de vacunar a 300 millones de europeos en el segundo trimestre del año son alcanzables. El final de esta pesadilla está más cerca, y pasa por la vacunación masiva.

