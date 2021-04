Libertinaje

Actualizada 06/04/2021 a las 06:00

Estamos de acuerdo en que hay que exagerar para que te hagan caso. ¿Quién va a quitar la razón a Churchill sobre que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio? Resulta curioso cómo las nuevas monjas pretenden meternos miedo con las monjas de toda la vida. Mi mayor pesadilla no es que no he aprobado el Derecho Administrativo II sino que vuelvo al colegio. Mónica García, la candidata de Más Madrid, ante la posibilidad de un Gobierno de