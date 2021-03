Tarántulas

Actualizada 28/03/2021 a las 06:00

La educación ya no es lo que era (un saludo a Simone Signoret). ¿Pero lo que era cuándo? Zipi y Zape se tenían que aprender la lista de los reyes godos y nosotros, no. Memorizar no es malo y no solo para estimular enfermos de alzhéimer. ¿Cómo vas a aprender? Ojalá enseñaran a pensar, pero eso no está en ninguna ley. El ministerio va a revolucionar los currículos. La enseñanza dejará de ser memorística (la memoria es mala como el baladre) para centrase en contenidos esenciales de la vida diaria.