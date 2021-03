Actualizada 17/03/2021 a las 06:00

Creo lo mismo en los horóscopos que en los tratamientos anticelulíticos. Nada. Y lo digo con pesar: ojalá creyera. En ambos. Qué tranquilidad pensar que una crema va a eliminar el barbecho de mi muslamen; qué descanso poder confiar mi toma de decisiones a la entrada de Marte en la casa de Escorpio en conjunción con Saturno. Pero no: para lo único que he utilizado los horóscopos ha sido para romper el hielo con el pavo de turno. Cuando eres pollita y no has sido bendecida con ojos como el mar y l