Riesgo de abstención en Cataluña

Actualizada 01/02/2021 a las 06:00

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado el 14-F para la celebración de las elecciones catalanas. La campaña no tiene marcha atrás y la provisionalidad institucional en dicha comunidad no se prolongará en el tiempo. A pesar del intento de aplazamiento al 30 de mayo con el argumento de que la pandemia se encuentra en un punto álgido, no ha sido tenido en cuenta por los jueces. Competían en este dilema el derecho a la participación de los ciudadanos y el derecho a la salud, una rivalidad evidentemente opinable que recientemente se había resuelto en favor del primero en países como los Estados Unidos (que votaron en noviembre) o en Portugal, cuyos ciudadanos fueron a las urnas el pasado domingo. En este último caso, las elecciones se celebraron entre grandes medidas de seguridad sanitaria y, pese a ello, la abstención fue elevadísima, del 60,5% Este es uno de los riesgos evidentes en los comicios catalanes. Las dudas planteadas por la pandemia en los propios partidos y en la ciudadanía podría llevar a unos índices de abstención no deseables, cuando Cataluña se juega su futuro. Con el 14-F confirmado, al Gobierno autonómico sólo le queda organizar la consulta con toda cautela, reforzar las medidas y que se recurra durante la campaña todo lo que sea posible a la comunicación virtual si no se quiere que la abstención alcance cotas estridentes que puedan poner en cuestión no la legitimidad pero sí el significado mismo de los resultados. Iniciada ya la campaña, el primer acto ha sido la salida de la cárcel de los presos independentistas, en virtud de la concesión del tercer grado. Es evidente que tanto ERC como Junts van a utilizar a los presos para intentar sacar rédito electoral y enfrentarse al candidato socialista, Salvador Illa, como el enemigo a batir. Las encuestas sitúan a los dos partidos independentistas muy igualados, seguidos muy de cerca por el PSC. En menos de dos semanas se sabrá si Cataluña opta por salir del atolladero en el que se encuentra tras infructuosos años de procés, o si inicia un nuevo camino de entendimiento y concordia.