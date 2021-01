Retraso en la recuperación

Actualizada 18/01/2021 a las 06:00

Aparte de sus nocivos efectos sanitarios, el brusco repunte de la pandemia, con una tercera ola en el horizonte, constituye una seria amenaza para la recuperación de la economía española, que probablemente será más lenta de lo esperado. Las optimistas previsiones del Gobierno central, que apuntan a un crecimiento del 9,8% este año, han sido cuestionadas por diversas instituciones y se antojan sencillamente irrealizables con las restricciones en vigor por el desbocado avance del virus, las adicionales que puedan ser necesarias a corto plazo, y con la cuantía y plazos de las ayudas europeas en el alero. El BBVA se sumó la pasada semana al escepticismo sobre tales estimaciones al calcular una expansión del Producto Interior Bruto (PIB) del 5,5% para el presente ejercicio. Y para 2022 el gabinete de estudios de la entidad proyecta una recuperación del 7%, lo que significaría que no llegará la recuperación de todo lo perdido por la pandemia hasta 2023. Los expertos creen que el gran rebote se empezará a notar a partir del verano, fundamentalmente por la previsión de la llegada de los fondos europeos. Acelerar el proceso de vacunación, lastrado por una exasperante lentitud en estas primeras semanas, es esencial para que la economía recobre brío y sectores como el del comercio, hostelería, transporte y turismo recuperen una cierta normalidad. Además, nuestro país ha de impulsar reformas -la vicepresidenta Nadia Calviño citó la de las pensiones, la laboral y la fiscal-, a ser posible con un amplio consenso político y social, para afrontar con las máximas garantías una coyuntura crítica que requiere acuerdos y determinación. Finalmente, cabe señalar como un dato positivo que el duro desplome del PIB no se ha visto acompañado en los mismos porcentajes con la caída del empleo, gracias al “éxito” de los ERTE. Pero este tipo de expedientes regulatorios no pueden prorrogarse indefinidamente en el tiempo, por lo que la transición de las decenas de miles de personas que están bajo este paraguas protector no va a resultar fácil.