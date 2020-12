Actualizada 01/12/2020 a las 06:00

Es desolador que un ministro de Cultura pida a Netflix advertir antes de cada capítulo de The Crown de que es ficción. Qué sociedades mendrugas tenemos. Si los documentales son ficción, cómo no lo va a ser una ficción por mucho que cuente acontecimientos históricos y sus personajes existan. Oliver Dowden es el ministro de Cultura de Johnson: “Me temo que una generación de espectadores que no vivió aquellos acontecimientos puede confundir la ficción con la realidad”. Amárrame los pavos. Menos mal