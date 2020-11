Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

El seis de julio del pasado año, con aquel cohete de silencio, la idea de los sanfermines se me hizo incómoda. Pensar en las fiestas llevaba a aceptar un mundo en el que no había fiestas y en el que todo lo que representaban - el jolgorio, el gentío, la vida en broma ¿te acuerdas?-, se había esfumado. Entonces puse esa parte de mí a dormir. A mi San Fermín le induje el coma y lo tumbé a dormir boca abajo en la UCI de las esperanzas vagas. Se hacía difícil, no ya pensar que este año y quizás el q