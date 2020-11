Actualizada 16/11/2020 a las 16:24

La decisión del Gobierno de Navarra de mantener las restricciones para tratar de frenar la expansión de la covid entra dentro de la lógica. El mensaje del Ejecutivo abre, además, una puerta a la esperanza de sectores como la hostelería, que podría ir recuperando su actividad en un horizonte más cercano. Será la evolución de la pandemia, como hasta ahora, la que vaya fijando los siguientes pasos. Las últimas jornadas han dado un respiro con el descenso de los nuevos contagios. No así el número de fallecimientos, que sigue desafortunadamente sumando decesos a la crisis sanitaria. Y la situación de las UCI sigue siendo compleja. En Navarra son ya casi 800 las personas que han perdido la vida por la covid. De lo que se trata ahora es de evitar errores pasados. La consejera Induráin alertaba la semana pasada de que en la desescalada se irá muy despacio para no repetir lo que ocurrió durante el verano. Un mensaje en el que también ha insistido la presidenta. Bien está que así sea, y no estaría de más que el Gobierno reconociera que se cometieron errores en su momento que no contribuyeron a erradicar los contagios que han llegado con posterioridad, y que han originado el escenario que se viene padeciendo desde el final del verano. Coincide la situación que afrontamos con una época del calendario marcada en rojo por las festividades y una Navidad cada vez más próxima. Fechas especiales, ante las que conviene extremar la precaución y continuar la senda actual y que ha permitido comenzar a doblegar la curva de la segunda ola y evitar un confinamiento domiciliario que traería unas drásticas consecuencias para una ya maltrecha economía que nadie desea. La única manera para que las cifras sigan descendiendo y que se pueda llegar a un escenario más favorable de cara a la Navidad es que los ciudadanos siga comportándose con la responsabilidad que, en su gran mayoría, vienen haciendo.