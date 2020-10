Una semana movida, movida

Actualizada 04/10/2020 a las 06:00

Ponemos fin a una semana movida. Y no es una forma de hablar. No. Es literal. La semana en que ha temblado el suelo de media Navarra no hay nadie capaz de arrebatarle el protagonismo al “enjambre sísmico” (vaya término tan plástico y evocador) que vivimos estas semanas. Incluso la covid ha dejado por unas horas el protagonismo a los seísmos en las conversaciones. Lo peor es que da la sensación de que el “enjambre sísmico” se ha apoderado de la sociedad navarra en sus conjunto en estas semanas.