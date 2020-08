Covid: ¿Qué estamos haciendo?

Actualizada 19/08/2020 a las 06:00

No vale mirar para otro lado. No vale preocuparse por cómo será la vuelta al colegio y después juntar veinte personas en casa para celebrar un cumpleaños. No se impide el ocio nocturno para que la fiesta se la guise cada uno. Suma y sigue, y los rebrotes y los casos positivos continúan. ¿Pero qué es lo que no hemos entendido todavía? La Policía Municipal de Pamplona ha interpuesto más de cincuenta denuncias desde que entró en vigor la prohibición del botellón. En el verano de las no fiestas, en