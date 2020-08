Actualizada 19/08/2020 a las 06:00

El cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria del Partido Popular no hace sino reflejar, una vez más, la razón por la que los partidos políticos en particular y la política en general se han convertido en aparatos ortopédicos incapaces de adaptarse a una sociedad cada día más plural y heterogénea. No es frecuente asistir a una salida del foro y del foco tan limpia, digna, transparente y elegante. Poner negro sobre blanco en los debates internos es síntoma de higiene democráti