Ánimo, pues

Actualizada 28/07/2020 a las 06:00

Carmen Calvo, esfinge de mis Españas, dice que si hay rebrotes es porque tiene que haberlos. Habito un discurso de Moncloa. Tal día me encuentro ‘carmencálvicamente’ resignado y otro día, entusiasmado porque el presidente del Gobierno ha dicho que hay que animarse, o le tengo respeto al virus, porque me invita a ello, pero miedo, nunca, porque el ministro de Sanidad solicita de los españoles que tengan precaución, pero miedo, no. Miedo, nunca. Si junto toda esa palabra, estaré anímicamente salva