Notas sobre el covid-19

Actualizada 10/06/2020 a las 06:00

Desde el inicio de la epidemia he seguido cada día con interés todas las incidencias a través de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y las noticias de la prensa escrita, única que tiene responsabilidad directa ante sus lectores y me he blindado de toda información televisiva o digital, de los bulos, de los falsos profetas y pseudocientíficos improvisados. Cada día he analizado la situación epidémica y a 2 de junio repaso mis notas y conclusiones. ***

El 1 de junio en Navarra,