29/05/2020

Patxi Ruiz, asesino confeso de Tomás Caballero, condenado a 30 años de prisión. Según funcionarios de Instituciones Penitenciarias, Ruiz se ha convertido en el líder de aquellos que no comulgan con la forma en la que se desmanteló la banda asesina Eta. El asesino Ruiz está en huelga de hambre y sed. Desconocemos si se trata de la típica huelga de hambre etarra que se limita a “huelga de comedor” para después cebarse en su celda y meter tripa.



Jueves 14 de mayo. Un grupo de personas se concentran en la Chantrea en apoyo del asesino Ruiz; concentración autorizada por el delegado del gobierno socialista, José Luis Arasti, autorización que el delegado justifica apelando al derecho de reunión en los lugares de tránsito público por constituir “una manifestación colectiva de la libertad de expresión”. La concentración provoca indignación entre asociaciones de víctimas y la mayoría de la sociedad y de la clase política.



Domingo 17 de mayo. Ante la precedente generosidad del delegado del gobierno socialista, José Luis Arasti, los solidarios con el asesino Ruiz solicitan permiso para nueva concentración, también en la Chantrea. El derecho de reunión en los lugares de tránsito público al que José Luis Arasti apeló para permitir la concentración del jueves, ya no prima para la concentración del domingo. Permiso denegado. Pero hubo concentración igualmente en el Paseo de Sarasate con marcha que continuó hacia la plaza del Castillo, Bajada de Javier, Estafeta, Plaza Consistorial, calle Mayor y plaza San Francisco. Lo único que impidió la Delegación del Gobierno fue que los concentrados se acercaran a la sede del PSN-PSOE, para lo demás, permiso encubierto ante la mirada pasiva de la policía enviada por Arasti.



Martes 19 de mayo. Nueva concentración, no autorizada, en la Chantrea en apoyo del asesino Ruiz que termina con contenedores volcados en la calle y con uno de ellos quemado. El Parlamento de Navarra, con el voto en contra de Bildu y la permanente ambigüedad de IU y Podemos, aprueba una declaración institucional rechazando los actos de apoyo al asesino confeso de Tomás Caballero. El Ayuntamiento de Pamplona aprueba una declaración mostrando la máxima repulsa por las acciones de exaltación y apoyo al asesino de Tomás Caballero. Bildu se abstiene por considerar los términos de la declaración “inaceptables e inadmisibles”, que no los actos de exaltación y apoyo al asesino.



Mismo martes, 19 de mayo. Bilbao. Radicales arrojan pintura roja y octavillas en favor del asesino Ruiz en la vivienda de la secretaria general y candidata a lehendakari de los socialistas vascos, Idoia Mendía. El lector recordará que Mendía protagonizó en 2018 un reportaje en el que aparecía preparando un menú navideño brindando, entre otros, con Otegi; reportaje que provocó la baja del PSOE vasco de José Mª Múgica, hijo del político socialista asesinado por Eta Fernando Múgica. Pedro Sánchez dijo entonces que en dicho reportaje no había “ningún elemento para la polémica”.



Miércoles 20 de mayo. Votación en el Congreso de una nueva prórroga del “estado de alarma” por la pandemia del coronavirus. El Gobierno de PSOE/Podemos cuenta con 177 votos a favor, y a pesar de tener los votos suficientes para sacar adelante la votación, PSOE y Podemos pactan con Bildu su abstención, sin luz ni taquígrafos, a cambio de la derogación de la reforma laboral que, por cierto, está dando cobertura a la actual situación de los ERTEs. El pacto con Bildu genera gran malestar entre distintos mandos del PSOE, miembros de la ejecutiva y barones del partido. El rancio PNV también muestra un cabreo de aúpa. Ellos, tan acostumbrados a pactar con izquierda y derecha, sienten herido su orgullo nacionalista de socio preferente.



Sábado 23 de mayo. Nueva concentración en la plaza del Castillo, no autorizada, en favor del asesino Ruiz. Desde las terrazas de los bares, algunos ciudadanos increpan a los manifestantes respondiendo estos con lanzamiento de sillas y mobiliario de las terrazas. Un único detenido mientras que a 30/4 las fuerzas de seguridad acumulaban desde el inicio del estado de alarma 805.875 propuestas de sanción por incumplir el confinamiento y habían detenido a 7.183 personas.



La libertad de expresión que tanto defiende el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, persona de confianza de la presidenta Chivite, permitió en su día, y de la mano de Asiron, que una plataforma en favor de los derechos de los presos etarras escenificara en Paseo Sarasate una celda que denunciaba la tortura que sufren los presos etarras “a manos del Estado español” que representa el delegado del Gobierno; ha permitido que los concentrados en favor del asesino Ruiz corearan “PSOE y GAL son lo mismo”; y ha permitido, en una actitud cobarde, concentraciones y manifestaciones que pisotean la dignidad de las víctimas del terrorismo etarra. Y todo en la línea de un trilero, vanidoso y frívolo Pedro Sánchez; en la línea de un partido hipócrita y vaciado ideológicamente, el PSOE, que a la vez que permite apoyos a un asesino, es capaz de apoyar una declaración institucional rechazando los apoyos al asesino; y en la línea de la pésima gestión de una pandemia que además de habernos traído muerte y una grave crisis económica, nos trae una consentida “vieja anormalidad”. Gobierno de PSOE y Podemos: 155 escaños y 23 apesebrados en el Consejo de Ministros. Y la culpa de todo es del partido que tiene 88 escaños. Y me quedo corta con el título.



Chon Latienda. Comentarista política.