Poner un piso

27/05/2020 a las 06:00

Las cosas no son siempre lo que parecen. Pero si van a parecerlo, mejor te callas. Lo de la mujer del César. Parece que el PSOE ha votado en contra en la Eurocámara para investigar los 379 crímenes sin resolver de ETA. Cuando has pactado con Bildu da vergüenza hacer según qué cosas. Aunque la efectividad del Parlamento Europeo en estos asuntos (y en muchos más) nos la pasemos por las entretelas. Como lo que diga la OMS, que hace meses hablaba de gripe. La votación salió adelante, pero eso no es lo importante, se trata de haberte significado en algo tan delicado. La explicación es que “sólo iban a salir dos misiones” y prefirieron apoyar la que ellos presentaban “sobre programas de integración en colegios alemanes” y “la visita de parlamentarios al Mar Menor”.

Al abogado Albert Rivera le han sacado ahora lo del pisito que le puso Kike Sarasola. Cito más a Lorenzo Gomis que a Churchill, pero no me canso de repetir que la política presente se hace con hechos pasados y aun así da que hablar, cumple el objetivo de la prensa. Albert Rivera ya no está en Ciudadanos. Habrá que juzgar los pisos que le pongan a Inés Arrimadas. Que te pongan un piso es tradicionalmente una de las mayores conquistas de la mujer. Si eres política está feo. Pero a mí que no me quiten derechos. Aunque no lo sean.

Que el juez haya concluido que Pablo Iglesias no fue víctima de Villarejo y que pudo cometer hasta dos delitos también lo tiene (delito). A veces las cosas son lo que parecen. O sea, te guardas el pendrive con imágenes íntimas de tu colaboradora y encima proclamas que las cloacas van a por ti. Luego a esa colaboradora, que podría ir en tu contra, le pones un periódico. O lo que sea eso. Mira, yo preferiría un piso.