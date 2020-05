Pasar de fase

23/05/2020 a las 06:00

Llevamos toda la vida pasando de fase, sólo que hasta ahora, que no se habla de otra cosa, no le habíamos puesto nombre. Un cambio de instituto, una mudanza, un divorcio, el salto a la universidad, las vacaciones, un ascenso en el trabajo, un amorío reciente, un despido, un hijo, los buenos propósitos al comienzo de cada año: ya nos hemos inventado mil maneras, unas más agradables que otras, de resetear el juego y de imponernos a nosotros mismos un catálogo de reglas nuevas, de las que probablemente sólo dos o tres sobrevivan al primer fin de semana. Estas decisiones no siempre nacen de la reflexión -diría, de hecho, que casi nunca son independientes de nuestro contexto-, pero todas ellas, sin embargo, conservan una cierta apariencia de libertad que contribuye a alimentar la gran ficción de nuestros días: esa de que tenemos el control total sobre nuestros actos y de que, por tanto, somos responsables de todo lo que nos pasa, con independencia de situaciones particulares difíciles, desigualdades de partida, enfermedades o contratiempos sobrevenidos.

La metáfora que desmiente este cuento chino se nos presenta, cada viernes, en forma de rueda de prensa: dos señores, de quienes hace unos meses ni siquiera conocíamos sus nombres, te explican qué será de ti esta semana, en función de una serie de criterios que en nada dependen de ti. Tú pasas, tú no. Nos enfada y nos asusta porque el paripé del control sobre nuestras vidas, por fin, se ha desmontado. Es un buen momento para aplicarnos la monserga, ya que la incertidumbre ha estado ahí siempre y el ritmo de los relojes, por mucho que los miremos, no se va a acelerar. Relájate: casi nada, por suerte o por desgracia, está en tu mano