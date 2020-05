15/05/2020 a las 06:00

Día 62 del estado de alarma. Si en la terraza de un bar hay una mesa con diez personas (máximo permitido) y la distancia mínima de seguridad interpersonal está en 1,5 ó 2 metros ¿cuántos metros ocupará el pavimento de la terraza por cada mesa de un bar? En Pamplona, las casi 700 terrazas autorizadas necesitarían medio término municipal para cumplir con la norma y no ser objeto de multa. Una regla imposible. El caos con las rebajas en el comercio no se queda atrás. Sanidad dice que no hay rebajas