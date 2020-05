12/05/2020 a las 06:00

Del mundo de después imaginé muchas cosas, pero nunca se me hubiera ocurrido que iríamos del triaje en la UCI a pasear por el carril virus sin mascarilla. Me dicen que no hace falta la mascarilla si se mantiene la distancia social, pero es evidente que no se respeta. Me dicen también los que no se la ponen que no es efectiva y es cierto: no es efectiva para no contagiarse uno, pero sirve y bien para no contagiar a los demás. También se dice que genera una falsa sensación de confianza y acorta las distancias, como si no se pudiera llevar mascarilla y guardar las distancias. El que te dice esto se te echa encima en la sección de congelados mientras te lo cuenta. Esta cosa de la falsa sensación de confianza la dijo Simón de las mascarillas y de los test y le creímos porque era justo antes de saber que de lo que dijera Fernando Simón había que inferir, más o menos, lo contrario.



Dice mi amigo Eduardo que esto de la mascarilla viene porque los medios, en lugar de mostrar los cuerpos en bolsas en la planta cero de su hospital, enseñábamos a la gente a tocar la pandereta, y así se vino el argumento más decisivamente estúpido sobre la mascarilla: que es molesta. Si la mascarilla molesta para correr, lo mejor es no correr. Yo troto por ahí con mascarilla quirúrgica y durante años, me moví por Madrid en bici diariamente con una anticontaminación. Con mascarilla se corre relativamente bien, pero me dicen que, claro, subiendo cuestas a 180 latidos por minuto, falta el aire y que así no se puede. Hay gente que ha corrido la maratón de Dubai a 45 grados pero no soporta una mascarilla para salir a rodar media hora. ¡Ni siquiera para pasear! Así que se la quitan porque no les es posible mantener la marca de los 20k. Para contener el virus hemos aceptado confinarnos durante seis semanas, hemos parado las consultas médicas de gente que morirá de enfermedades detectadas con retraso, hemos ahogado la economía de una nación entera, hemos encendido la mecha de una crisis que matará a decenas de miles de personas y hemos dejado morir a los padres sin el tacto de la mano de sus hijos, pero no estamos dispuestos a perder la marca de los cuatro minutos el kilómetro.