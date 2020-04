Más humildad

30/04/2020 a las 06:00

Día 47 del estado de alarma. Sobra soberbia y falta humildad. Conscientes de la tragedia que arremete a España y a Navarra, los gobiernos tendrían que mostrar menos altivez y más modestia, porque no estamos para echar las campañas al vuelo. Y menos para achacar a la oposición los errores de los propios gobiernos. “Poner toda la carne en el asador” está bien, pero no es suficiente. No es el momento de aplaudir al gobierno de turno, sino de exigir eficiencia y certidumbre. Y verdad. Y reconocer qu