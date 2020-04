Al presidente del Gobierno

16/04/2020 a las 06:00

Señor Sánchez, la crisis del coronavirus no va ni solo de comunicación ni de legislar sobre el piropo, va de gestión pura y dura, y su gestión hasta la fecha está siendo negligente, chapucera e improvisada. Su pésima gestión nace cuando nombra a un filósofo, con un perfil cercano al nacionalismo catalán, como ministro de sanidad, pensando más en la mesa de negociación con el señor Torra que en las necesidades sanitarias del país. Continúa con una absoluta falta de previsión, desoyendo los mensajes de organismos internacionales (portada del diario El País el 25 de febrero “La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia”), no solo eso sino que permite y alienta la manifestación feminista del 8 de marzo que reunió en Madrid a 120.000 manifestantes (una barbaridad desde el punto de vista epidemiológico que todavía ni ha reconocido, ni ha pedido disculpas por ello) para cinco días después anunciar el estado de alarma. Pero si penosa ha sido su falta de previsión no menos está siendo la gestión de la crisis. Su portentoso ministro de Sanidad decide precipitadamente centralizar las compras de material imprescindible para combatir esta crisis (mascarillas, equipos de protección, respiradores…), paralizando las compras que estaban realizando las comunidades autónomas, sin percatarse que hace más de 30 años que el Ministerio de Sanidad no realiza compras de material sanitario de esa magnitud, dado que la Sanidad está transferida a las CCAA, y por lo tanto no dispone de infraestructura para ello. Pero señor presidente, ¿dónde encuentra esas mentes tan privilegiadas? Días después tiene que dar marcha atrás perdiendo un tiempo importantísimo, porque mientras tanto nuestros profesionales sanitarios estaban atendiendo pacientes sin la adecuada protección (tenemos la tasa más alta de profesionales infectados). Otra gestión de altura fue todo lo relacionado con la compra de test diagnósticos a una empresa china no homologada por el gobierno chino, que luego hubo que devolver…

Mención aparte son sus interminables discursos por televisión, llenos de lugares comunes, vaguedades y obviedades, lejos de lo que espera la ciudadanía de un líder. Pero, ¿quién le escribe esos discursos? ¿No se da cuenta que plagiar parte de los discursos de Churchill o de Kennedy no lo convierte en un estadista? Señor Sánchez, en una situación de crisis las explicaciones que se dan deben ser breves y claras, comunicando lo que se hace para solucionar el problema, porque la prioridad es la solución, no el hecho. Por ello por favor líbrenos de esas interminables y cansinas peroratas sobre el consumo de combustible, internet o si los niños han aprendido a lavarse las manos, y diga exactamente qué medidas va a tomar su gobierno para paliar la actual crisis sanitaria y por qué las toma. Trátenos por favor como adultos.

Señor Sánchez, en el momento actual resulta esencial la compra masiva de test diagnósticos, con la finalidad de conocer la verdadera inmunidad poblacional tras el paso de la primera onda epidémica y que resultarán imprescindibles para prepararnos adecuadamente para una más que probable segunda onda epidémica, máxime si esta última coincide con la epidemia de la gripe.

Señor presidente, tome ejemplo del comportamiento de los profesionales sanitarios, de los cuerpos de seguridad del estado, de los transportistas, agricultores, ganaderos… de los españoles en general, que están dando una lección de ciudadanía y solidaridad. Tenemos un gran pueblo, pero tristemente, como ya hace demasiado tiempo, continuamos teniendo unos pésimos dirigentes.

Javier Sada Goñi, médico y exdirector general de Salud