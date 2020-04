14/04/2020 a las 06:00

Hace semanas decidí dejar fuera los zapatos con los que salía a la calle. En casa me dijeron que para qué. “El Gobierno ha dicho que no hace falta”, me reprocharon y yo respondí con socarronería que por eso mismo los dejaba fuera. Recuerdo esta escena al leer que el Ministerio de Sanidad recomienda no entrar en la vivienda calzado para evitar así los contagios dentro de ella. No hay en mi revisión de los hechos ningún afán de presumir de que yo ya sabía esto o lo otro: no hace falta ser Einstein