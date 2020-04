07/04/2020 a las 06:00

Ministros que balbucean y sonríen en televisión; da igual cuándo leas esto. Yo nunca hubiera creído que 13.000 muertos dieran para jactarse de nada a 20.000 kilómetros a la redonda , pero ahí estamos. La semana pasada, Yolanda Díaz salió a dar los peores datos del paro de la historia con una sonrisa en la boca. 834.000 españoles a la calle. Ella dijo que de tanto explicar las medidas, todos los niños de España iban a saber lo que era un ERTE. Vaya si lo van a saber. La ministra de Trabajo traduce a cifras la nana de la cebolla con el ánimo con el que la monitora del gimnasio en la tercera serie de abdominales. Quizás alguien en el Gobierno haya confundido el botón de dar ánimos con el botón de reírse de la gente. Las comparecencias son un disparate. Pablo Iglesias sale a decir cosas con un tono de sepulturero. A José Luis Ábalos lo vimos descojonarse de cuando estuvo el 8 de marzo en la mascletá. Sánchez plagia citas de Kennedy. El ministro del Interior ha advertido en una -fantástica- entrevista de Melchor Saiz-Pardo, que el Gobierno no tiene razones para arrepentirse de nada y se pregunta qué goce se puede encontrar en saber qué se ha hecho mal.Todo esto haría gracia si no estuviéramos muriendo como no moríamos desde la Batalla del Ebro. En las puertas de las pistas de hielo, donde hasta ayer patinaban torpemente los enamorados, se estrellan cuatro aviones cada mañana, pero el domingo salió Nadia Calviño a las televisiones con una sonrisa de Lladró a decir que España estaba “a la vanguardia” en el tema del coronavirus. A la vanguardia de muertos por cada cien mil habitantes. También recordó que eso de que no está claro que en España se hubieran hecho menos test y que se habían hecho los que habían recomendado las autoridades sanitarias. Cómo me acuerdo de Fernando Simón cuando declaraba que se hacen las pruebas a los sanitarios compañeros de un positivo. ¡No le han hecho los test ni a médicos con síntomas! Pero ahí está Calviño diciendo que se han practicado en España más test que en otros países. Cuando le preguntan cuántos, responde que no sabe: “Bastantes”. También sonriendo admite que no se puede hacer más. Sonreír, callar, morir.