18/03/2020 a las 06:00

Día 4 del estado de alarma. Los hay que no va con ellos. Les da lo mismo una pandemia mundial. Los cafres y exaltados no hacen distingos. En pocas horas, más de quince personas fueron denunciadas en Pamplona y Tudela por incumplir la normativa para evitar la propagación del coronavirus y no quedarse en sus domicilios sin motivo justificado. Ejemplos los hay de todo tipo: jóvenes reunidos en una bajera, personas que estaban en un local de hostelería que había abierto contraviniendo la normativa, y otras por estar paseando tranquilamente a sabiendas de que está prohibido. A los cafres, que los hay y seguirán saliendo, los identifica y los sanciona la policía. Que no todo el que anda por la calle estos días es un bulto sospechoso. Las excepciones vienen con la norma y hay que tenerlo presente. Y no perder la calma y ponerse a proferir insultos e increpar desde las ventanas a quien se ve por la vía pública. Esto no ha hecho más que empezar y va para largo. No es tiempo de cafres ni de exaltados.