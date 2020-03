06/03/2020 a las 06:00

Les pueden sus obsesiones y las llevan a las instituciones públicas. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra han sumado sus votos en la comisión de Educación del Parlamento de Navarra para instar al Gobierno, o sea a ellos mismos, a reducir al mínimo la clase de religión. Tienen la asignatura entre ceja y ceja y no van a parar. Lo de menos es pensar en un sistema educativo centrado en los alumnos y la libertad de elección de las familias. Aquí lo que prima es la ideología política, por encima de todo y caiga quien caiga. Y del futuro de los profesores que imparten esta asignatura en Navarra que se preocupen otros. De los socios de Gobierno sólo Geroa Bai votó a favor de que la reforma no suponga la pérdida de trabajo a docentes navarros de religión con contrato indefinido. Si no es por Navarra Suma esta petición se queda en el cajón. El Gobierno y sus socios entienden la libertad sólo para sus fines. Profesores, familias y alumnos les preocupan muy poco.