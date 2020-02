26/02/2020 a las 06:00

¿Estuvo bien matar? ¿Sí o no? Una pregunta que cualquier persona “normal” no tendría ninguna dificultad en contestar de manera clara y sencilla, para Bakartxo Ruiz y Patricia Perales, de Bildu, es un auténtico problema. Consuelo Ordóñez, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, les formuló esa pregunta en la sede parlamentaria, pero la abertzale Ruiz apenas acertó a decir que no iba a entrar “en mentiras y manipulaciones que han vertido aquí”. Otra oportunidad perdida, mientras ese mundo al que representan sigue homenajeando y elevando a la categoría de héroes a los miembros de ETA, tal y como recordó Ordóñez. Es muy triste que en los años del plomo mirasen hacia otro lado, pero más triste es que en 2020 lo sigan haciendo. Esto es Bildu. Un grupo incapaz de contestar a la pregunta ¿estuvo bien matar?, al mismo tiempo que acuerdan el gobierno de la socialista Chivite o pactan los presupuestos de Navarra con el PSN y sus socios.

