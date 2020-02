Algo no ha funcionado bien

13/02/2020 a las 06:00

El terrible atropello de Cuatrovientos el lunes es, sobre todo, un enorme drama humano. Una joven pareja con la vida destrozada por un conductor que tenía retirado el carné de conducir desde 2013 y que dió positivo en drogas. Terrible. Pero suma un elemento que lo hace todavía más doloroso. El hecho de que el conductor fuera puesto en libertad y no haya sido detenido o encarcelado. La policía que tenía en sus manos la detención, optó por no mantener el arresto. Y el juez no puede encarcelarlo ha

Etiquetas Dulanz

Selección DN+