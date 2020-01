30/01/2020 a las 06:00

Vísteme despacio que tengo prisa. Al paso que va la cosa, hubiera sido más rápido y eficiente llevar el agua de Itoiz a la Ribera en cubos entre todos. La decisión sobre qué opción técnica es la mejor para desarrollar la segunda fase del Canal de Navarra lleva dieciséis meses de retraso. Y a nadie se le mueve un pelo. Por no molestarse, los políticos no se molestan ni en disimular. Si ese tiempo no era suficiente, ahora le han puesto un poco más de pausa. Patada y a seguir. El relevo al frente d

Selección DN+