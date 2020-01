    Opinión

16/01/2020 a las 06:00

En el pleno del pasado jueves, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, me retaba de forma airada a acudir a los tribunales de justicia si cuestionaba su legitimidad como presidenta. Se equivoca. La legitimidad en política no debe confundirse con la estricta legalidad. La legalidad es algo objetivo y en principio poco cuestionable. La legalidad de su Gobierno y de su presidencia nadie las cuestiona. De lo contrario, efectivamente, ya hubiera acudido a los tribunales, que no lo dude. O

