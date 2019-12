31/12/2019 a las 06:00

Flaco favor hacen a las tradiciones quienes se empeñan en mezclarlas con reivindicaciones políticas. Eso sí, luego hay especialistas en querer ver fantasmas donde no los hay e intoxicar. A Olentzero, en un acto organizado por la sociedad Berdintasuna, le dieron la bienvenida en Huarte en un escenario lleno de banderas (independentista catalana, ikurriña y la no oficial de Navarra). Y para que no faltara detalle, qué mejor que lucir el cartel de apoyo de acercamiento de los presos etarras. Impr

Etiquetas Dulanz

Selección DN+