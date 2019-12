26/12/2019 a las 06:00

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el gran hermano de la basura, asegura que no utiliza los datos de las tarjetas personalizadas que abren los contenedores de residuos orgánicos (por ahora sólo en Azpilagaña y Nuevo Artica). Si no los va a utilizar, mejor que no los tenga. Los contenedores se abren perfectamente con esas llaves marrones sin memoria. Nadie tiene derecho a saber lo que pasa puertas adentro de nuestras casas y en nuestras cocinas. La Agencia Española de Protección de Datos

