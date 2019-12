24/12/2019 a las 06:00

Se puede votar no a los presupuestos después de mantener cierta tensión negociadora para, al final, decir que no ha sido posible llegar a acuerdos. O se puede presentar alguna enmienda para, al menos, disimular. Pero no. Los primeros presupuestos de Maya vuelven a chiqueros porque Bildu, Geroa Bai y el PSN, que le va cogiendo gustito a votar con los nacionalistas, dicen que las cuentas elaboradas por Navarra Suma están “faltas de ambición” y “de ideas”. El alcalde Maya sabrá si ha puesto toda

Etiquetas Dulanz

Selección DN+